Londra Borsası Hedefleri Tutmazsa 250 Kişiyi İşten Çıkaracak
1 saat önce
Londra Borsası, 2019 hedeflerini tutturamadığı takdirde 250 çalışanın işine son vereceğini duyurdu.
Londra
Borsası, 2019 hedeflerini tutturamadığı takdirde 250 çalışanın işine son vereceğini duyurdu.
Borsa, 30 milyon sterlinlik bir tasarruf hedefine ulaşamaması durumunda çalışanlarının yüzde beşinin işine son vereceğini, ancak yüzde 55'lik hedef çekirdek kazanç marjı hedefine, yatırımlar nedeniyle, ulaşamayacağını duyurdu. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:51 Kaynak: DHA
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