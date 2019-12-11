Londra Borsası işlem saatlerini kısaltmayı tartışmaya açtı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Londra Borsası işlem saatlerini kısaltmayı tartışmaya açtı - Son Dakika Ekonomi

Londra Borsası işlem saatlerini kısaltmayı tartışmaya açtı

6 saat önce

Endüstri çevrelerinin, çalışma alanı kültürünü ve likiditeyi iyileştireceği savıyla yaptıkları çağrıları dikkate alan Londra Borsası (LSE), bu amaçla işlem saatlerini kısaltmayı da öngören yeni bir çalışma sistemi oluşturulması yolundaki önerileri tartışmaya açtı.

Londra Borsası işlem saatlerini kısaltmayı tartışmaya açtı, System.String[]

Endüstri çevrelerinin, çalışma alanı kültürünü ve likiditeyi iyileştireceği savıyla yaptıkları çağrıları dikkate alan Londra Borsası (LSE), bu amaçla işlem saatlerini kısaltmayı da öngören yeni bir çalışma sistemi oluşturulması yolundaki önerileri tartışmaya açtı.

Londra ve çevresinde dağıtılan, ücretsiz, iş odaklı bir gazete olan City A.M.'nin haberine göre LSE, personel çeşitliliğinin iyileştirilmesine ve işlemcilerin mental sağlıklarına yardımcı olmak için piyasa katılımcılarına işlem saatlerinin kısaltılmasını isteyip istemediklerini soran bir danışma belgesi yayınladı.

LSE'nin yayınladığı danışma belgesinde 5 seçenek yer alıyor ve bunlardan 4'ünde işlem saatlerinin 90 dakikaya kadar kısaltılması (08.30-15.30, 08.30-16: 00, 09-16: 00 ve 09-16.30) ya da 08.00-16.30 olan sürenin korunmasını kapsıyor.

İşlem süresinin kısaltılmasına yönelik öneriler arasında ise  seansın 30 dakika ile 1 saat arasında geç başlaması ve 1 saat erken  kapanması seçenekleri var. LSE'nin yayınladığı danışma belgesi sonrası açıklama yapan Investment Association, LSE'nin işlemcilerin çağrılarını dinlemesinden  çok memnun olduklarını belirtti.

LSE'nin yayınladığı danışma belgesindeki önerilere ilişkin görüşler 31 Ocak'a kadar iletilecek. Avrupa borsaları, dünyanın önde gelen borsaları ile karlaştırıldığında en uzun işlem saatlerine sahipler. Avrupa'da işlem saatleri 8-10 saat. Bu süre Wall Street ve Singapur'da 6-8 saat.


Avrupa, Londra, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş'ın Wolverhampton maçı kadrosu belli oldu
Bir dönem Süper Lig'i sallayan Karabükspor, kapanmanın eşiğine geldi 455 bin Türk'ün kart bilgileri çalındı iddiası doğrulandı İstanbul'da barajlardaki su miktarı son 10 yılın en düşük seviyesine indi

Son Dakika Haberleri
18:40 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi
18:40 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi
18:40 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi
18:38 Borsada günlük işlemler (2) - Ekonomi
18:38 Borsada şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi
17:07 455 bin Türk'ün kart bilgileri çalındı iddiası doğrulandı - Ekonomi
14:30 İstanbul'da barajlardaki su miktarı son 10 yılın en düşük seviyesine indi - Ekonomi
14:07 Kahramanmaraşlı esnaf 50 lirayı, 50 bin liraya satışa çıkardı - Ekonomi
13:26 Türkiye'den 455 bin kredi kartı bilgisinin çalındığı iddia edildi - Ekonomi
12:59 Silivri'de köylülerin su faturasına yüzde 400 zam yapıldı! İmamoğlu konuyla ilgili açıklama yaptı - Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 18:59:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Londra Borsası işlem saatlerini kısaltmayı tartışmaya açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]