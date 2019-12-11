Londra Borsası işlem saatlerini kısaltmayı tartışmaya açtı

Endüstri çevrelerinin, çalışma alanı kültürünü ve likiditeyi iyileştireceği savıyla yaptıkları çağrıları dikkate alan Londra Borsası (LSE), bu amaçla işlem saatlerini kısaltmayı da öngören yeni bir çalışma sistemi oluşturulması yolundaki önerileri tartışmaya açtı.

Londra ve çevresinde dağıtılan, ücretsiz, iş odaklı bir gazete olan City A.M.'nin haberine göre LSE, personel çeşitliliğinin iyileştirilmesine ve işlemcilerin mental sağlıklarına yardımcı olmak için piyasa katılımcılarına işlem saatlerinin kısaltılmasını isteyip istemediklerini soran bir danışma belgesi yayınladı.

LSE'nin yayınladığı danışma belgesinde 5 seçenek yer alıyor ve bunlardan 4'ünde işlem saatlerinin 90 dakikaya kadar kısaltılması (08.30-15.30, 08.30-16: 00, 09-16: 00 ve 09-16.30) ya da 08.00-16.30 olan sürenin korunmasını kapsıyor.

İşlem süresinin kısaltılmasına yönelik öneriler arasında ise seansın 30 dakika ile 1 saat arasında geç başlaması ve 1 saat erken kapanması seçenekleri var. LSE'nin yayınladığı danışma belgesi sonrası açıklama yapan Investment Association, LSE'nin işlemcilerin çağrılarını dinlemesinden çok memnun olduklarını belirtti.

LSE'nin yayınladığı danışma belgesindeki önerilere ilişkin görüşler 31 Ocak'a kadar iletilecek. Avrupa borsaları, dünyanın önde gelen borsaları ile karlaştırıldığında en uzun işlem saatlerine sahipler. Avrupa'da işlem saatleri 8-10 saat. Bu süre Wall Street ve Singapur'da 6-8 saat.