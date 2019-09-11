Son Dakika Haberleri: Londra Borsası'na 32 milyar sterlinlik teklif
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Londra Borsası'na 32 milyar sterlinlik teklif

1 saat önce

Hong Kong Borsalar ve Takas Şirketi (HKEX), Londra Borsası'nı (London Stock Exchange Group, LSE) satın almak için 32 milyar sterlin (39,6 milyar dolar) önerdi.

Londra Borsası'na 32 milyar sterlinlik teklif, System.String[]

Hong Kong Borsalar ve Takas Şirketi (HKEX), Londra Borsası'nı (London Stock Exchange Group, LSE) satın almak için 32 milyar sterlin (39,6 milyar dolar) önerdi.

HKEX tarafından yapılan açıklamada, Londra borsasını satın almak için hisse başına 20,45 sterlin nakit ve HKEX'in yeni çıkarılmış hissesinden 2,495 önerildiği belirtildi. Buna göre London Stock Exchange Group'un hisse değeri 83,61 sterlin (Salı kapanış fiyatını göre yüzde 23 fazla) olurken, şirketin toplam değeri de 32 milyar sterlin (39,6 milyar dolar) oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HKEX Üst Yetkilisi (CEO) Charles Li, "HKEX ile Londra Menkul Kıymetler Borsası'nı bir araya getirmek, gelecek yıllarda küresel sermaye piyasalarını yeniden tanımlayacaktır." ifadesini kullandı.


LSE tarafından satın alma teklifi üzerine herhangi bir açıklama yapılmazken, hisseleri yüzde 7'den fazla değer kazanarak 73 sterline yükseldi.


HKEX, 2012'de Londra Metal Borsasını 1,4 milyar sterline satın almıştı. London Stock Exchange Group da şirketlere, bankacılara ve yatırımcılara haber, veri ve analitik bilgi sağlayan Refinitiv'i geçen ay 27 milyar dolara bünyesine katmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:42 Kaynak: AA
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