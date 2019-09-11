Londra Borsası’na 32 milyar sterlinlik teklif
1 saat önce
Hong Kong Borsalar ve Takas Şirketi, Londra Borsası'nı 32 milyar sterline satın almak için teklif verdi.
Hong Kong Borsalar ve Takas Şirketi, Londra Borsası'nı 32 milyar sterline satın almak için teklif verdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:50
Pazar tezgahlarında yerini alan ejder meyvesi, hem şekli hem de fiyatıyla şaşırtıyor Apple yeni tanıttığı TV+ uygulamasıyla Netflix'e rakip oluyor Gelin adayı Hanife, bikini giyerek Instagram'ı salladı CNN Türk spikeri olayı abartıp canlı yayında yılan derisini ölçtü