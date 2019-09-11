Son Dakika Haberleri: Londra Borsası’na 32 milyar sterlinlik teklif
Son Dakika Ekonomi Haber

Londra Borsası’na 32 milyar sterlinlik teklif

1 saat önce

Hong Kong Borsalar ve Takas Şirketi, Londra Borsası'nı 32 milyar sterline satın almak için teklif verdi.

Londra Borsası’na 32 milyar sterlinlik teklif, System.String[]

Hong Kong Borsalar ve Takas Şirketi, Londra Borsası'nı 32 milyar sterline satın almak için teklif verdi.

Hong Kong, Londra, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:50 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pazar tezgahlarında yerini alan ejder meyvesi, hem şekli hem de fiyatıyla şaşırtıyor
Apple yeni tanıttığı TV+ uygulamasıyla Netflix'e rakip oluyor Gelin adayı Hanife, bikini giyerek Instagram'ı salladı CNN Türk spikeri olayı abartıp canlı yayında yılan derisini ölçtü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 15:17:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Londra Borsası’na 32 milyar sterlinlik teklif
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]