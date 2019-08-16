Londra borsası teknik arıza sebebiyle açılış erteledi
1 saat önce
Birleşik Krallık'ta Londra Borsası'nda (FTSE) son 14 ay içinde ikinci kez, henüz bilinmeyen teknik bir arıza nedeniyle işlem yapılamazken, piyasa açılışı ertelendi.
Birleşik Krallık Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:07 Kaynak: DHA
'ta Londra
Borsası'nda (FTSE) son 14 ay içinde ikinci kez, henüz bilinmeyen teknik bir arıza nedeniyle işlem yapılamazken, piyasa açılışı ertelendi.
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