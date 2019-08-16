Son Dakika Haberleri: Londra borsası teknik arıza sebebiyle açılış erteledi
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Londra borsası teknik arıza sebebiyle açılış erteledi

1 saat önce

Birleşik Krallık'ta Londra Borsası'nda (FTSE) son 14 ay içinde ikinci kez, henüz bilinmeyen teknik bir arıza nedeniyle işlem yapılamazken, piyasa açılışı ertelendi.

Londra borsası teknik arıza sebebiyle açılış erteledi, System.String[]
Birleşik Krallık'ta Londra Borsası'nda (FTSE) son 14 ay içinde ikinci kez, henüz bilinmeyen teknik bir arıza nedeniyle işlem yapılamazken, piyasa açılışı ertelendi.


- İstanbul
Birleşik Krallık, Londra, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:07 Kaynak: DHA
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