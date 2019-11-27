Son Dakika Haberleri: Londra Borsası veri şirketi Refinitiv'i 27 milyar dolara alıyor
Son Dakika Ekonomi Londra Borsası veri şirketi Refinitiv'i 27 milyar dolara alıyor - Son Dakika Ekonomi

Londra Borsası veri şirketi Refinitiv'i 27 milyar dolara alıyor

6 saat önce

Londra Borsası (LSE), veri ve analiz şirketi olan Refinitiv'i 2020'nin ikinci yarısında devralmaya hazırlanıyor.

Londra Borsası veri şirketi Refinitiv'i 27 milyar dolara alıyor, System.String[]

Londra Borsası (LSE), veri ve analiz şirketi olan Refinitiv'i 2020'nin ikinci yarısında devralmaya hazırlanıyor.

LSE hissedarları, Londra'daki hissedarlar toplantısında, LSE'nin Refinitiv'i 27 milyar dolarlık devralma teklifini desteklediler. LSE'den yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos tarihinde üzerinde uzlaşma sağlanan devralma işlemine ilişkin oylamaya katılan hissedarların yüzde 99'dan fazlası, bu işlemi onayladı.

LSE, bu devralma ile takas işlemlerini genişletmeyi ve önemli bir piyasa verisi sağlayıcısı olmayı hedefliyor.

LSE Yönetim Kurulu Başkanı Don Robert, Londra'da gerçekleşen hissedarlar toplantısında yönetim kurulunun bu devralmayı hissedarlar ile şirketin çıkarları için "cazip bir fırsat" olarak nitelendirdiğini söyledi.

LSE, Londra Borsasını veri ve analiz devine dönüştürmek amacıyla Ağustos'ta, Refinitiv'i ABD'li Blackstone'dan devralmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Blackstone, Refinitiv'i Thomson Reuters'dan  LSE'nin teklifinden 10 ay önce devralmıştı. Thomson Reuters, Refinitiv hisselerinin yüzde 45'ini elinde bulunduruyor.


Reuters, Londra, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:53 Kaynak: DHA
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