Son Dakika Haberleri: Londra, Bu Yılın En İyi Kebapçıları'nı Seçti

Londra, Bu Yılın En İyi Kebapçıları'nı Seçti

1 saat önce

LONDRA'DA Yeni Zelanda saldırısında öldürülenlerin anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından gerçekleştirilen törene binden fazla davetli katıldı.

Londra, Bu Yılın En İyi Kebapçıları'nı Seçti, System.String[]
LONDRA'DA Yeni Zelanda saldırısında öldürülenlerin anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından gerçekleştirilen törene binden fazla davetli katıldı. Gecenin en dikkat çeken ismi anamuhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn oldu. Geceye eşiyle birlikte katılan Corbyn yaptığı konuşmada, "Bizlerin farklılıkları toplumdaki çeşitlilik bizim zenginliğimizdir bugün burada sizlerin getirdiği tatlarla beslenen bir toplum var. Ben bile vejetarjen birisi olarak kebap dükkanlarını sevdiğimi söylüyorum. Bu toplumda günde 12 saat çalışarak güzel yemek yapanlara, yemek kültürümüzü zenginleştirip iş sahası açan girişimcilere teşekkür ediyorum" dedi.

50'DEN FAZLA MİLLETVEKİLİ KATILDI

Törene gün boyu mecliste yoğun bir Brexit mesaisi yapan İngiliz Parlamentosu milletvekilleri ise akın etti. Carolyn Harris, David Amess ve Bambos Charalambous gibi 50'den fazla milletvekiliyle aralarında Lord Karan Bilimoria'nın da olduğu çok sayıda Lordlar Kamarası üyesinin de yer aldığı gecede, İngiltere'nin farklı bölgelerinde bulunan kebap işletmelerinin davetlisi onlarca belediye başkanı ve çok sayıda meclis üyesi katıldı.

İNGİLİZ MEDYASI İLGİ GÖSTERDİ

Resepsiyon salonunda İş Bankası ve TURYAP Wood Green'inde aralarında olduğu çok sayıda şirket stant açtı. İngiltere'nin en büyük online yemek sipariş sitesi olan Just Eat'in yanı sıra Cobra biraları, Big K, Bira London, Holland Bazaar, Unilever, Quandoo, Toyota ve Altan&Co gibi firmaların sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte 16 kategoride seçilen 'En İyi Kebap İşletmeleri'ne ödülleri takdim edildi. Ünlü radyo programcısı Scott Mils'in sunuculuğunu üstlendiği törene İngiliz medyası yoğun ilgi gösterdi.

JÜRİDE MİLLETVEKİLLERİ VARDI

Gece boyunca Twitter, Instagram gibi sosyal paylaşım sitelerinde binlerce insan kebap ödüllerine ilişkin paylaşımlarda bulundu. 2019 Britanya Kebap Ödülleri yaklaşık üç ay boyunca kamuoyundan gelen adaylık önerileri ve oylamaların ardından siyaset, medya ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı bir jüri tarafından belirlendi. Jüride milletvekilleri Nadhim Zahawi, Tracy Brabin ile Londra Belediye meclis üyesi Jennette Arnold ve Başkan yardımcısı Joanne McCartney, City AM gazetesinin kurucusu Lawson Muncaster, iş adamları Mustafa Topkaya, Altan Kemal ve Ali Matur ile Cobra Biraları Direktörü Samson Sohail yer aldı.

İŞTE ÖDÜL ALANLAR:

Just Eat Best Delivery İşletmesi ödülü: Wallington Express, Batman Grill

Cobra Fine Dining Restaurant: Skewd Kitchen

Quandoo Müşteri Memnuniyeti Ödülü: Uni Kebab

Ben & Jerry's En İyi yeni açılan Kebap İşletmesi Ödülü: Antep Kitchen, Usta Restaurant, Doner&Gyros

Booker/Makro En Ekonomik Restaurant: Veysos Restaurant Romford, Rüyam Restaurant

Kuzey ve Batı Londra'da En iyi Kebap Restaurant: Testi Restaurant

Bira London Güney ve Doğu Londra'nın En İyi Kebap Restoranı: Lara Grill Altan&Co.

Londra'nın En İyi Takeaway İşletmesi: Archway Kebab

En İyi Kebap Vanı: Ahmed's Bar-B-Q

Londra Dışında En İyi Takeaway Ödülü: Knaphill Charcoal Grill, Masters Kebab

Kuzey İrlanda'da En İyi Kebap Restoranı: Chaska Enniskillen

İskoçya'da En İyi Kebap Restoranları: Verdo Turkish BBQ, Ada Restaurant

Galler'de En İyi Kebap Restaurantı: Golden BBQ

Big K En İyi Bölgesel Kebap Restoranları: Alim-Et Restaurant, Turknaz Restaurant

Duncan Lewis En İyi Şef Ödülü: Bekzod Khamratulov (Hazev Restaurant) ve Ahmet Kabayel (Pircio Restaurant).
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:45 

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