Londra Caddeleri Beyaza Büründü
1 saat önce
- Londra caddeleri beyaza büründüLONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da etkili olan kar yağışı caddeleri beyaza bürüdü.
- Londra
caddeleri beyaza büründü
LONDRA - İngiltere
'nin başkenti Londra'da etkili olan kar yağışı caddeleri beyaza bürüdü.
İngiltere'nin başkenti Londra'da etkili olan kar yağışıyla birlikte şehir beyaz örtüyle kaplandı. Kar
yağışının şehrin batısında etkili olmaya devam ettiği öğrenildi.
Meteoroloji uzmanları, geçtiğimiz hafta Londra'da azda olsa kar yağışı beklendiği ve sıcaklıkların düşeceği konusunda uyarıda bulunmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:53 Kaynak: İHA
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