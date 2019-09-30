Londra'da 12. yüzyıldan kalma geleneksel koyun bayramı
1 saat önce
İngiltere'nin başkenti Londra'da 12. yüzyıldan kalma geleneksel koyun bayramı geçidi, bu yıl yine renkli görüntülere sahne oldu.
İngiltere'nin başkenti Londra'da 12. yüzyıldan kalma geleneksel koyun bayramı geçidi, bu yıl yine renkli görüntülere sahne oldu.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:18
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