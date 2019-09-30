Son Dakika Haberleri: Londra'da 12. yüzyıldan kalma geleneksel koyun bayramı
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Londra'da 12. yüzyıldan kalma geleneksel koyun bayramı

1 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da 12. yüzyıldan kalma geleneksel koyun bayramı geçidi, bu yıl yine renkli görüntülere sahne oldu.

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İngiltere'nin başkenti Londra'da 12. yüzyıldan kalma geleneksel koyun bayramı geçidi, bu yıl yine renkli görüntülere sahne oldu.

Londra'da 12. yüzyıldan kalma geleneksel koyun bayramı

İngiltere, Londra, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:18 
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