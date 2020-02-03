Londra'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba paniğe yol açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Londra'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba paniğe yol açtı - Son Dakika

Londra'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba paniğe yol açtı

6 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın bulunduğu bölge tahliye edildi.

Londra'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba paniğe yol açtı, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın bulunduğu bölge tahliye edildi.

Soho bölgesi polisinden yapılan açıklamada, bir inşaat alanında 2. Dünya Savaşı'ndan kaldığı sanılan bir bomba bulunduğu belirtildi.

Bunun üzerine çevrede güvenlik önlemi alındığı, bölgenin kapatıldığı ve tahliyeye başlandığı ifade edildi.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, polisin binalara girerek içeride kalan olup olmadığını kontrol ettiği görüldü.

Londra'nın merkezinde, eğlence bölgesi olarak bilinen Soho'da çok sayıda restoran ve bar bulunuyor.

Daha önce de aralarında Londra'nın olduğu bazı Avrupa kentlerinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar bulunmuş ve bunlar kontrollü şekilde etkisiz hale getirilmişti.

İngiltere, Londra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:20 Kaynak: AA
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