Son Dakika Haberleri: Londra'da 2017'deki yangında itfaiye kusurlu bulundu
Son Dakika Güncel Londra'da 2017'deki yangında itfaiye kusurlu bulundu

Londra'da 2017'deki yangında itfaiye kusurlu bulundu

55 dakika önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da 2017'de 72 kişinin öldüğü yangında itfaiye "yeterince hazırlanmadığı" gerekçesiyle kusurlu bulunurken, binanın uzun süre tahliye edilmemesinin can kayıplarını artırdığı belirtildi.

Londra'da 2017'deki yangında itfaiye kusurlu bulundu, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'da 2017'de 72 kişinin öldüğü yangında itfaiye "yeterince hazırlanmadığı" gerekçesiyle kusurlu bulunurken, binanın uzun süre tahliye edilmemesinin can kayıplarını artırdığı belirtildi.

Belediyeye ait sosyal konut olan 24 katlı Grenfell Tower'daki yangınla ilgili rapor tamamlandı.

Raporda, "Londra itfaiyesinin yangına yeterince hazırlanmayarak ulusal yönergeleri ihlal ettiği" sonucuna varıldı.

İtfaiyenin özellikle iki saat süreyle dairelerin terk edilmemesi yönündeki stratejisinin de eleştirildiği raporda, bunun ölü sayısını artırdığı, halbuki daha önce tahliye yapılmasının mümkün olduğu kaydedildi.

Raporda, binadaki "ciddi eksikliklerin" itfaiyenin müdahalesini etkilemediği bildirildi.

Soruşturma Ekibi Başkanı Sir Martin Moore-Bick, Londra itfaiyesinin böylesine bir olaya hazırlığının "ciddi derecede yetersiz" olmasının ve binayı tahliye etme planının bulunmamasının da "büyük bir ihmal" anlamına geldiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da hiçbir rapor, açıklama veya özrün kayıpları veya yaşanan travmayı telafi etmeyeceğini vurgulayarak, yine de bugün yayımlanan bulguların mağdurları biraz teselli etmesini umduğunu ifade etti.

Hayatını kaybedenler dahil yangından etkilenenleri temsil eden gruplardan Grenfell United'ın açıklamasında da rapordan duyulan memnuniyet dile getirilerek, "güçlü bulguların gerçeğe giden yolun nihayet başladığına dair kendilerine güven verdiği" kaydedildi.

14 Haziran 2017'de başkentin batısındaki Latimer Road semtindeki 24 katlı binada, gece saatlerinde çıkan yangında 72 kişi ölmüş, 74 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin soruşturma 14 Eylül 2017'de başlamıştı.

İngiltere, İtfaiye, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:09 Kaynak: AA
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