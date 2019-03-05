Londra'da 3 Paketten Patlayıcı Çıktı
1 saat önce
İngiltere'nin başkenti Londra'da iki havalimanı ile bir metro istasyonu yakınında bulunan 3 şüpheli pakette el yapımı patlayıcılar tespit edildi.
İngiltere
'nin başkenti Londra
'da iki havalimanı ile bir metro istasyonu yakınında bulunan 3 şüpheli pakette el yapımı patlayıcılar tespit edildi.
İngiliz polisinden yapılan açıklamada, bugün Londra'nın Heathrow ve City havalimanları ile Waterloo metro istasyonu yakınında bulunan 3 pakette el yapımı patlayıcılar tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, her üç paketin de açılması durumunda küçük birer yangına yol açma kapasitesinde olduğu kaydedildi.
Beyaz zarflar içinde bulunan patlayıcıların birbiriyle ilişkili olduklarının değerlendirildiği ifade edilen polis açıklamasında, fail veya faillerin amacıyla ilgili yorum yapılmadı. Polis
müdahalesi sırasında havalimanları ile metro istasyonundaki seferlerde aksama yaşanmadı.
İngiltere'de 2017'de meydana gelen 5 terör saldırısında 36 kişi hayatını kaybetmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:43 Kaynak: AA
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