Londra'da 30 katlı binada yangın - Son Dakika

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaklaşık 30 katlı bir binanın 18'inci katında yangın çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Elephant and Castle semtinde yaklaşık 30 katlı bir binanın 18'inci katındaki bir dairede yangın çıktı. Yangın nedeniyle kısa sürede tahliye edilen binanın çevresi polis tarafından güvenlik kordonuna alındı. Olay yerine ulaşan 8 yangın aracı 60 itfaiye eri ile alevlere müdahale etti. İtfaiye merdivenlerinin 18'inci kata yetişememesi nedeniyle ekipler bina içerisinden yangın söndürme çalışmalarını sürdürdü. Londra İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, binanın bulunduğu caddenin geçici olarak trafiğe kapatıldığı ve yangının kontrol altında alındığı belirtildi.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayda yaralanan olmadığı ve dumandan etkilenenlere olay yerinde müdahale edildiği öğrenildi. - LONDRA