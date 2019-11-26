Son Dakika Haberleri: Londra'da 32 bin sterlin yıllık brüt maaşla köpek bakıcısı ilanı
BBC
Son Dakika Dünya Londra'da 32 bin sterlin yıllık brüt maaşla köpek bakıcısı ilanı - Son Dakika Dünya

Londra'da 32 bin sterlin yıllık brüt maaşla köpek bakıcısı ilanı

6 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'nın en lüks semtlerinden biri olan Kensington'da yaşayan bir çift, yılda 32 bin sterlin (Yaklaşık 236 bin TL) maaşa golden retriever cinsi köpeklerine bakıcı bulmak için bir internet sitesine ilan verdi.

Londra'da 32 bin sterlin yıllık brüt maaşla köpek bakıcısı ilanı, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'nın en lüks semtlerinden Kensington'da yaşayan bir çift, yılda 32 bin sterlin (Yaklaşık 236 bin TL) maaşa Golden Retriever cinsi köpeklerine bakıcı bulmak için bir internet sitesine ilan verdi. Bu durumda işe alınacak kişi ayda yaklaşık net 2 bin 100 sterlin (Yaklaşık 15 bin 500 TL) kazanacak.

İlanda, 6 katlı evde yaşadıklarını ve sürekli seyahat ettikleri için köpeklerine tam zamanlı bir bakıcı aradığını belirten çiftin hayvan bakıcısından bekledikleri özellikler şöyle:

Bakıcının sorumlulukları

İş insanları olduğunu söyleyen çiftin ilanına göre yıllık 30-32 bin sterlin (Yaklaşık 221 bin-236 bin TL) ücret ödenecek bakıcının sorumlulukları ise şöyle:

Çalışma saatleri

İlana göre işe alınacak kişi Pazartesi-Cuma çalışacak. Aynı evde kalacak. Gerekmesi durumunda ara sıra hafta sonları da çalışabilecek.

İngiltere'de yıllık asgari ücret 15 bin 670 sterlin.

İngiltere, Sterlin, Londra, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:45 
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