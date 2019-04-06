Londra'da 4 Günde 2'si Türk, 5 Kişiyi Bıçaklayan Saldırgan Tutuklandı

İNGİLTERE, 4 günde 5 kişiyi bıçaklayan saldırganı konuşmaya devam ediyor.

İNGİLTERE, 4 günde 5 kişiyi bıçaklayan saldırganı konuşmaya devam ediyor. İlk saldırı cumartesi akşamı saat 19.00 sularında ismi açıklanmayan 45 yaşındaki Türkiye kökenli bir kadına yapıldı. Yalnız yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya maruz kalan ve kaldırıldığı Londra'nın doğusundaki bir hastanenin acil servisinde gözlem altında tutulan talihsiz kadının, saldırı sırasında omur iliğindeki 'spinal cord'un kesilmesinden dolayı felç kaldığı belirtildi. İkinci saldırı ise pazar günü 00.15 sularında 52 yaşındaki bir erkeğe yapıldı. Üçüncü saldırı aynı gün saat 11.00 sularında gerçekleştirildi. Saat 04.00 sularında Seven Sisters Metro istasyonu yakınında yine bir kişi bıçaklanmış olarak bulundu. Beşinci ve son saldırı ise 45 yaşındaki üç çocuk babası Süleyman K.'ya yapıldı.



BIÇAKLANDIKTAN SONRA POLİS GİTTİ



Acil serviste kontrol altında tutulan Süleyman K. yaşadıklarını anlattı: "Salı günü sabah 05.00'te ateşlenen çocuğuma ateş düşürücü almak için evden çıktım. Polis sokağımızda nöbet tutuyordu. Sokağımız polis bandı ile kapatıldığı için aracıma binmeme izin verilmedi. Daha 150 metre uzaklaştım ki arkamdan biri geldi ve sağ tarafıma bıçak saplayıp koşarak karanlıkta kayboldu. Kanlar içinde polislerin olduğu yere yürüdüm. Sapladığı bıçak karaciğerime kadar gelmiş. Saldıran kişi siyahi, hafif uzun boyluydu."



İNGİLİZ BASINI: ZANLI TUTUKLANDI



Bıçaklı saldırı olaylarıyla ilgili 29 yaşındaki Jason Kakaire'nin göz altına alındığını yazan İngiliz gazetesi Evening Standart, zanlının Highbury Corner Magistrates Mahkemesi'nde öldürücü alet kullanmak ve 5 ayrı cinayete teşebbüsten hakim karşısına çıkarıldığını, zanlının mahkemede sadece başını eğerek yaşını, adresini ve Britanya vatandaşı olduğunu teyit etmekle yetindiğini aktardı.



Bölge Hakimi Julia Newton saldırgan Kakaire'ye dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderileceğini söyleyerek 3 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacağını belirtti. Kuzey Londra'da artan bıçaklama olaylarını protesto etmek amacıyla çevrede yaşayan vatandaşlar, Londra'nın farklı bölgelerinden polislerin de gönderildiği Edmonton bölgesinde bir yürüyüş düzenlendi.

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