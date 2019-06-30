Londra'da 8 aylık hamile kadın cinayeti: İkinci şüpheli yakalandı
1 saat önce
İngiltere'de cumartesi günü 8 aylık hamile bir kadının bıçaklanarak öldürülmesinin ardından polis ikinci bir şüphelinin yakalandığını belirtti
İngiltere
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:08
'de cumartesi günü 8 aylık hamile bir kadının bıçaklanarak öldürülmesinin ardından polis ikinci bir şüphelinin yakalandığını belirtti.
Yakalanan 29 yaşındaki katil zanlısının sorgulanmak üzere Londra
'nın güneyinde karakola götürüldüğü ve burada gözaltında tutulacağı aktarıldı.
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