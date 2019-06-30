Son Dakika Haberleri: Londra'da 8 aylık hamile kadın cinayeti: İkinci şüpheli yakalandı
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Londra'da 8 aylık hamile kadın cinayeti: İkinci şüpheli yakalandı

1 saat önce

İngiltere'de cumartesi günü 8 aylık hamile bir kadının bıçaklanarak öldürülmesinin ardından polis ikinci bir şüphelinin yakalandığını belirtti

Londra'da 8 aylık hamile kadın cinayeti: İkinci şüpheli yakalandı, System.String[]
İngiltere'de cumartesi günü 8 aylık hamile bir kadının bıçaklanarak öldürülmesinin ardından polis ikinci bir şüphelinin yakalandığını belirtti.

Yakalanan 29 yaşındaki katil zanlısının sorgulanmak üzere Londra'nın güneyinde karakola götürüldüğü ve burada gözaltında tutulacağı aktarıldı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:08 
İngiltere, Londra, Dünya
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