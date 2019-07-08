Londra'da 95 katlı gökdelene tırmandı, gözaltına alınmadı
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İngiltere'nin başkenti Londra'da 95 katlı gökdelene tırmanırken görüntülenen ismi açıklanmayan şahıs, polis tarafından ikna edilerek binaya sokuldu.
İngiltere
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:07 Kaynak: İHA
'nin başkenti Londra
'da 95 katlı gökdelene tırmanırken görüntülenen ismi açıklanmayan şahıs, polis tarafından ikna edilerek binaya sokuldu. Dev gökdelene neden tırmandığı bilinmeyen şahıs polis tarafından gözaltına alınmadı.
Londra'da bir kişi 309.6 metre yüksekliğindeki 95 katlı The Shard adlı gökdelene tırmandı. İngiltere'nin en yüksek gökdeleni olan The Shard'a tırmanan şahsın ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından ikna edilerek binaya girmesi sağlandı. Olay yerine 2 polis aracı ve 2 ambulans geldiği, binanın içine alınan şahsın polisle görüştüğü belirtildi. Polis
tarafından yapılan açıklamada şahsın gözaltına alınmadığı bildirildi. - LONDRA
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