Son Dakika Haberleri: Londra'da 95 katlı gökdelene tırmandı, gözaltına alınmadı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Londra'da 95 katlı gökdelene tırmandı, gözaltına alınmadı

1 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da 95 katlı gökdelene tırmanırken görüntülenen ismi açıklanmayan şahıs, polis tarafından ikna edilerek binaya sokuldu.

Londra'da 95 katlı gökdelene tırmandı, gözaltına alınmadı, System.String[]
İngiltere'nin başkenti Londra'da 95 katlı gökdelene tırmanırken görüntülenen ismi açıklanmayan şahıs, polis tarafından ikna edilerek binaya sokuldu. Dev gökdelene neden tırmandığı bilinmeyen şahıs polis tarafından gözaltına alınmadı.

Londra'da bir kişi 309.6 metre yüksekliğindeki 95 katlı The Shard adlı gökdelene tırmandı. İngiltere'nin en yüksek gökdeleni olan The Shard'a tırmanan şahsın ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından ikna edilerek binaya girmesi sağlandı. Olay yerine 2 polis aracı ve 2 ambulans geldiği, binanın içine alınan şahsın polisle görüştüğü belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada şahsın gözaltına alınmadığı bildirildi. - LONDRA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:07 Kaynak: İHA
İngiltere, Londra, Polis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hamile kadına ve eşine trafikte dehşet yaşatan şahıs, ifade vermek için polis amirliğine geldi Deutsche Bank, 18 bin kişiyi işten çıkaracak ODTÜ'de öğrencilerin "yurt" protestolarına polis ekipleri müdahale etti! Ağaç kesimi başladı Hamile kadına ve eşine, trafikte dehşeti yaşatan magandanın cezası belli oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 14:00:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Londra'da 95 katlı gökdelene tırmandı, gözaltına alınmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]