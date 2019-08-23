Son Dakika Haberleri: Londra'Da Apartmanda Korkutan Yangın-Düzelterek (2)
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Londra'Da Apartmanda Korkutan Yangın-Düzelterek (2)

1 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da 18 katlı bir apartmanda yangın çıktı.

Londra'Da Apartmanda Korkutan Yangın-Düzelterek (2), System.String[]
İngiltere'nin başkenti Londra'da 18 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ölü ya da yaralı olup olmadığı belirlenemedi.

Yangın, başkent Londra'daki Notting Hill bölgesinde bulunan ve 2017'de yanan Grenfell Kulesi'nin karşısındaki 18 katlı apartmanda çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken; ölü ya da yaralı olup olmadığı da bilinmiyor.

'2017'DEKİ GRENFELL KULESİ YANGINI

14 Haziran 2017'de Grenfell Kulesi'nde çıkan yangında, 72 kişi ölmüş, 70 kişi yaralanmış ve 223 kişi binadan tahliye edilmişti. 1988'den bu yana İngiltere'deki en ölümcül yangın olmuştu.
Görüntü Dökümü
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-Apartmandan yukselen duman

ARŞİV

2017'deki Grenfell yangınından görüntüler


İngiltere, Londra, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:29 Kaynak: DHA
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