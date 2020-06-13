Londra'da aşırı sağcılar polisle çatıştı, İngiltere Başbakanı Johnson 'Irkçı haydutluğa... - Son Dakika
BBC

Londra'da aşırı sağcılar polisle çatıştı, İngiltere Başbakanı Johnson 'Irkçı haydutluğa...

İngiltere'nin başkenti Londra'da bugün yapılması planlanan ırkçılık karşıtı protesto gösterisi iptal edildi.

Londra'da aşırı sağcılar polisle çatıştı, İngiltere Başbakanı Johnson 'Irkçı haydutluğa..., System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'da bugün yapılması planlanan ırkçılık karşıtı protesto gösterisi iptal edildi. Kent merkezinde aşırı sağcılar polisle çatıştı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Irkçı haydutluğa sokaklarımızda yer yok" dedi.

Boris Johnson akşam saatlerinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, polise saldıran herkese yasalar çerçevesinde yanıt verileceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı, "Bu yürüyüşler & protestolar şiddete dönüştü ve mevcut kuralları ihlal ediyor. İngiltere'de ırkçılığa yer yok ve bunu gerçeğe dönüştürmek için hep birlikte çalışmalıyız" dedi.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel de Londra'da yaşananlar için "kabul edilemez haydutluk" ifadesini kullandı.

Patel, aşırı sağcı gruptan bir kişinin Parlamento Meydanı'nda, 2007'de düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybeden polis memuru Keith Palmer'ın anıtının yanında tuvaletini yapması için de "Anıta saygısızlık utanç verici" dedi.

Londra'da yaşananlara tepki gösteren ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, polise yönelik şiddetin "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu söyledi.





Londra'da neler yaşandı?

Londra'da bugün Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) haraketi için bir yürüyüş yapılacak ve ırkçılık karşıtı bir protesto gösterisi düzenlenecekti. Ancak aşırı sağcı gruplar da protesto için sokağa çıkınca, yürüyüş ve gösteri iptal edildi.

Polis iki grubun çatışmasını önlemek için bariyerler oluşturmak dahil bazı önlemler aldı ve yerel saatle 17.00'de eylemlerin son bulmasını istedi.

Londra'nın merkezinde Winston Churchill, Nelson Mandela ve Mahatma Gandhi gibi tarihi figürlerin heykelleri de koruma altına alındı.

Parlamento ve Başbakanlık binalarının da bulunduğu Westminster bölgesinde toplanan aşırı sağcılar, İngiltere ulusal marşını söyledi ve sık sık "İngiltere" diye bağırarak tezahürat yaptı. Bazı futbol takımlarının taraftar grupları da kalabalıkta yer aldı.





"Önce Britanya" adlı aşırı sağcı grubun lideri Paul Golding, "anıtları korumak için" Londra'ya geldiklerini söyledi.

Daha sonra grup Başbakanlık binası yakınında polislere saldırdı.

Londra Emniyet Müdürlüğü, beş kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bu kişiler arasında sarhoş olanlar ve uyuşturucu kullananlar olduğu belirtildi.

Aşırı sağcılardan bazılarının ise gazetecileri tehdit ettikleri gözlendi.

Çıkan çatışmalarda ikisi polis 15 kişi yaraladı.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Parlamento Meydanı'nda toplanan herkesten bölgeden ayrılmalarını istedi. Khan, bunun, hem yeni şiddet olaylarını hem de koronavirüsün Londra'da yayılmasını önlemek için gerekli olduğunu söyledi.





Diğer kentlerde yaşananlar

Bugün Bristol, Glasgow ve Belfast kentlerinin merkezlerinde de bazı gruplar "savaş anıtlarını koruma" amacıyla toplandı.





Brighton, Newcastle, Liverpool ve Chelmsford'da ise ırkçılık karşıtı gösteriler düzenlendi.

Newcastle ve Brighton'da zaman zaman karşıt görüşlü gruplar arasında gerginlik yaşandı.





Brighton'da ırkçılık karşıtı göstericiler, kentine en büyük savaş anıtı çevresinde aşırı sağcı gruplarla çatıştı.

ABD'nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta siyah Amerikan vatandaşı George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından düzenlenen gösteriler zamanla birçok ülkeye yayılmıştı.

İngiltere'nin Bristol kentinde geçen hafta düzenlenen gösteride köle tüccarı Edward Colston'ın heykeli yıkılmış ve nehre atılmıştı.

Sudan çıkarılan heykelin bir müzede sergileneceği açıklanmıştı.

Bristol'da yaşananlar sonrası İngiltere'de bazı heykeller ve anıtlar çevresindeki güvenlik önlemleri artırılmıştı.

İngiltere, Londra, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 10:57 

Son Dakika Dünya Londra'da aşırı sağcılar polisle çatıştı, İngiltere Başbakanı Johnson 'Irkçı haydutluğa... - Son Dakika Dünya

Son Dakika

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