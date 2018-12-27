Londra'da Avm'de Bıçaklı Saldırı Paniği
54 dakika önce
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Westfield Stratford City adlı alışveriş merkezinde yaşanan bıçaklı saldırı olayı paniğe neden oldu.
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Westfield Stratford City adlı alışveriş merkezinde yaşanan bıçaklı saldırı olayı paniğe neden oldu.
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Westfield Stratford City adlı alışveriş merkezinde bir kişinin elinde bıçakla görülmesi üzerine büyük panik yaşandı. Dün yaşanan olayda AVM'de yükselen çığlık sesleriyle bir anda herkes çıkış kapılarına doğru koşmaya başladı. Bir görgü tanığı kadın yaşadığı olayı, "Korkunçtu. Tüm gördüğüm, bağırarak koşan büyük bir insan kalabalığıydı" ifadeleriyle anlattı.
İngiltere polisi, bıçaklı şahsın gözaltına alındığını, olayda herhangi bir yaralanmanın olmadığını belirtti. - LONDRA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:31 Kaynak: İHA
Galatasaray'ın, Fernando Llorente ile El Sıkıştığı İddia Edildi
3.5 Saatte İkna Olmayan Genci, Özel Polisler 10 Dakikada İkna Etti
15 Askerin Şehit Olduğu Saldırının Faili Almanya'da Yakalandı
Abla ve Kardeşin Otomobilin Çarpmasıyla Metrelerce Havaya Savrulduğu Kaza Kamerada