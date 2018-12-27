Son Dakika Haberleri: Londra'da Avm'de Bıçaklı Saldırı Paniği

Londra'da Avm'de Bıçaklı Saldırı Paniği

3 dakika önce

- Londra'da AVM'de bıçaklı saldırı paniğiLONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Westfield Stratford City adlı alışveriş merkezinde yaşanan bıçaklı saldırı olayı paniğe neden oldu.

- Londra'da AVM'de bıçaklı saldırı paniği

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Westfield Stratford City adlı alışveriş merkezinde yaşanan bıçaklı saldırı olayı paniğe neden oldu.
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Westfield Stratford City adlı alışveriş merkezinde bir kişinin elinde bıçakla görülmesi üzerine büyük panik yaşandı. Dün yaşanan olayda AVM'de yükselen çığlık sesleriyle bir anda herkes çıkış kapılarına doğru koşmaya başladı. Bir görgü tanığı kadın yaşadığı olayı, "Korkunçtu. Tüm gördüğüm, bağırarak koşan büyük bir insan kalabalığıydı" ifadeleriyle anlattı.
İngiltere polisi, bıçaklı şahsın gözaltına alındığını, olayda herhangi bir yaralanmanın olmadığını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:40 Kaynak: İHA

İngiltere, Londra, Güncel
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