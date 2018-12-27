Londra'da Avm'de Bıçaklı Saldırı Paniği

- Londra'da AVM'de bıçaklı saldırı paniğiLONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Westfield Stratford City adlı alışveriş merkezinde yaşanan bıçaklı saldırı olayı paniğe neden oldu.

- Londra'da AVM'de bıçaklı saldırı paniği



LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Westfield Stratford City adlı alışveriş merkezinde yaşanan bıçaklı saldırı olayı paniğe neden oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Westfield Stratford City adlı alışveriş merkezinde bir kişinin elinde bıçakla görülmesi üzerine büyük panik yaşandı. Dün yaşanan olayda AVM'de yükselen çığlık sesleriyle bir anda herkes çıkış kapılarına doğru koşmaya başladı. Bir görgü tanığı kadın yaşadığı olayı, "Korkunçtu. Tüm gördüğüm, bağırarak koşan büyük bir insan kalabalığıydı" ifadeleriyle anlattı.

İngiltere polisi, bıçaklı şahsın gözaltına alındığını, olayda herhangi bir yaralanmanın olmadığını belirtti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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