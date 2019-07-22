Son Dakika Haberleri: Londra'da AVM'de yangın
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Londra'da AVM'de yangın

1 saat önce

Londra'da AVM'de yangın çıktı.

Londra'da AVM'de yangın, System.String[]


Londra'da AVM'de yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken; yangının hızla yayıldığı belirtildi.
Yangın, Lonrda'nın kuzeydoğusundaki Walthamstow bölgesindeki AVM'de, yerel saatle 8.00 sıralarında çıktı. İtfaiye ekipleri yangının çıktığı bölgeye sevk edilirken; alevlerin hızla yayıldığı duyuruldu.

- İngiltere
İtfaiye, Londra, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:44 Kaynak: DHA
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