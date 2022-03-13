Londra'da Aziz Patrick Günü kutlamaları - Son Dakika
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Londra'da Aziz Patrick Günü kutlamaları

13.03.2022 19:08

Kostümlerle Trafalgar Meydanı'na gelenler İrlanda Başbakanı Michael Martin'in stantları gezmesi Sahnede müzik yapan bir grup Stantlardan detaylar LONDRA - İrlanda'nın milli günlerinden Aziz Patrick Günü kutlamaları kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'da Trafalgar Meydanı'nda...

Kostümlerle Trafalgar Meydanı'na gelenler

İrlanda Başbakanı Michael Martin'in stantları gezmesi

Sahnede müzik yapan bir grup

Stantlardan detaylar LONDRA - İrlanda'nın milli günlerinden Aziz Patrick Günü kutlamaları kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'da Trafalgar Meydanı'nda festival düzenlendi. Etkinliğe, İrlanda Başbakanı Michael Martin de katılarak stantları gezdi. Renkli görüntülere sahne olan festivale, İngiltere ve İrlanda'nın çeşitli bölgelerinden dernekler, spor kulüpleri, orkestraların yanı sıra kentte yaşayan başka ülkelerin vatandaşları da geleneksel giysileri, makyajları ve müzikleriyle katıldı.

Londra'da Aziz Patrick Günü kutlamaları
Londra'da Aziz Patrick Günü kutlamaları
Londra'da Aziz Patrick Günü kutlamaları

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AB projesi kapsamında İngiltere'ye gelen Türk heyet, Londra YEE'yi ziyaret etti AB projesi kapsamında İngiltere'ye gelen Türk heyet, Londra YEE'yi ziyaret etti

Aziz Patrick, England, İrlanda, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Londra'da Aziz Patrick Günü kutlamaları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Londra'da Aziz Patrick Günü kutlamaları - Son Dakika
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