Londra'da Başbakanlık Ofisi yakınlarında şüpheli paket alarmı - Son Dakika
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Londra'da Başbakanlık Ofisi yakınlarında şüpheli paket alarmı

18.10.2022 16:19

- Londra'da Başbakanlık Ofisi yakınlarında şüpheli paket alarmı İngiltere'nin başkenti Londra'da Başbakan Liz Truss'un ofisinin bulunduğu Downing Caddesi yakınlarında şüpheli bir paket bulundu.

- Londra'da Başbakanlık Ofisi yakınlarında şüpheli paket alarmı

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da Başbakan Liz Truss'un ofisinin bulunduğu Downing Caddesi yakınlarında şüpheli bir paket bulundu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Başbakan Liz Truss'un ofisinin ve konutunun bulunduğu Downing Caddesi yakınlarında şüpheli bir paket bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilmesi üzerine hükümet binalarının bulunduğu Whitehall bölgesi trafiğe kapatılarak, geniş güvenlik önlemleri alındı. Uzmanların yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonunda pakette bomba olmadığı bildirildi. Polis sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Uzmanlar paketin temiz olduğunu teyit etti. Güvenlik önlemleri kaldırıldı" dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Başbakanlık, Liz Truss, England, Londra, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Londra'da Başbakanlık Ofisi yakınlarında şüpheli paket alarmı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Londra'da Başbakanlık Ofisi yakınlarında şüpheli paket alarmı - Son Dakika
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