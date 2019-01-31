Son Dakika Haberleri: Londra'da Bıçaklanan 17 Yaşındaki Türk Genci Nedim Bilgin Hayatını Kaybetti
BBC

Londra'da Bıçaklanan 17 Yaşındaki Türk Genci Nedim Bilgin Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Londra'da, bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Türk genci Nedim Bilgin hayatını kaybetti.

Londra'da Bıçaklanan 17 Yaşındaki Türk Genci Nedim Bilgin Hayatını Kaybetti, System.String[]
Londra'da, bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Türk genci Nedim Bilgin hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili 16,17 ve 18 yaşlarındaki üç kişi tutuklandı.

Londra'nın kuzeyindeki Islıngton bölgesinde bulunan Caledonian Caddesi'nde düzenlenen saldırıda, Nedim Bilgin'in olay yerinde öldüğü belirtildi.

Saldırı, Arsenal'in Cardiff City'le Premier Lig karşılaşması oynadığı Emirates Stadyumu'na 1,6 kilometrelik mesafede, yerel saatle 19: 00'da meydana geldi.

Bilgin, bu yıl Londra'da bıçaklanarak öldürülen beşinci kurban oldu.

Islington Belediye Meclisi Üyesi Paul Convery Caledonian Caddesi'nin yıllardan iki çetenin rekabetinden kaynaklanan şiddet olaylarına sahne olduğunu söyledi.

Convery "Cally Boyz ve EC1 çeteleri arasında uzun süredir devam eden bir düşmanlık var. Bölgede sık sık şiddet olayları yaşanıyor ve daha trajik bir şeyin olabileceğine dair büyüyen bir kaygı vardı. " dedi.

Polis yetkilileri, Bilgin'in Islington'da yaşadığını doğrularken, bölgedeki polis devriyelerinin artırılacağını söyledi.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:56 

Arsenal, Londra, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayınbiraderiyle Eşini Aldatan Kadının Başına Gelenler Canlı Yayında Dehşete Düşürdü İsrail Askerleri, Filistinli 16 Yaşındaki Çocuğu Sokak Ortasında Öldürdü

Arsenal, Denis Suarez'i Kiraladı ABD'de 2 Ermeni Okuluna Türk Bayrağı Asıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 03:58:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Londra'da Bıçaklanan 17 Yaşındaki Türk Genci Nedim Bilgin Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]