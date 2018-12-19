Son Dakika Haberleri: Londra'da Bıçaklı Saldırı: 3 Yaralı

Londra'da Bıçaklı Saldırı: 3 Yaralı

2 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusunda bulunan sağlık merkezinde yaşanan bıçaklı saldırı sonucunda 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

Londra'da Bıçaklı Saldırı: 3 Yaralı, System.String[]
İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusunda bulunan sağlık merkezinde yaşanan bıçaklı saldırı sonucunda 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

Londra'nın Tower Hamlets belgesinde bulunan Stephen's sağlık merkezinde bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı. Polis yaralıların hayati tehlikesi olmadığını belirtirken 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Olayın terörle bağlantısı olmadığını aktaran polis, soruşturmanın sürdüğünü belirtti. - LONDRA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:02 Kaynak: İHA

Polis, İngiltere, Londra, 3. Sayfa
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