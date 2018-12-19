Londra'da Bıçaklı Saldırı: 3 Yaralı
2 saat önce
İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusunda bulunan sağlık merkezinde yaşanan bıçaklı saldırı sonucunda 3 kişinin yaralandığı açıklandı.
İngiltere
'nin başkenti Londra
'nın doğusunda bulunan sağlık merkezinde yaşanan bıçaklı saldırı sonucunda 3 kişinin yaralandığı açıklandı.
Londra'nın Tower Hamlets belgesinde bulunan Stephen's sağlık merkezinde bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı. Polis
yaralıların hayati tehlikesi olmadığını belirtirken 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Olayın terörle bağlantısı olmadığını aktaran polis, soruşturmanın sürdüğünü belirtti. - LONDRA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:02 Kaynak: İHA
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin Şehit Düştüğü Saldırıya İlişkin 4 Emniyet Görevlisi Açığa Alındı
Esrarengiz Olayı Kafadaki Bu Mermi Çözecek
Uyuşturucu Operasyonu Yapılan Evin Duvarında Çukur Dizisinin Sembolü Görüldü
Adana'da İYİ Parti İlçe Binasına Silahlı Saldırı Düzenlendi