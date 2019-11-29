Son Dakika Haberleri: Londra'da bıçaklı saldırı alarmı
Son Dakika 3. Sayfa Londra'da bıçaklı saldırı alarmı - Son Dakika

Londra'da bıçaklı saldırı alarmı

6 saat önce

Londra polisi, Londra Köprüsü'nde bıçaklı saldırı düzenleyen saldırgana silah ile karşılık verdi.

Londra'da bıçaklı saldırı alarmı, System.String[]

Londra polisi, Londra Köprüsü'nde bıçaklı saldırı düzenleyen saldırgana silah ile karşılık verdi.


İngiltere'nin başkenti Londra'da, Londra Köprüsü'nde silah sesleri duyuldu. Londra polisi, Londra Köprüsü'nde bıçaklı saldırı düzenleyen saldırgana silah ile karşılık verdi. Polis, Londra Köprüsü'nü emniyet kordonuna aldı, olay yerinden sivil halk koşarak uzaklaştı. Metropolitan Polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir adam gözaltına alındı ve birkaç kişi yaralandı" ifadelerine yer verdi.


Görgü tanıkları, köprünün güney tarafında öğleden sonra kısa bir süre sonra birkaç kişinin kavga ettiğini ifade etti. - LONDRA

İngiltere, Londra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:15 Kaynak: İHA
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