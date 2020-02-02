Londra'da bıçaklı saldırı: Şüpheli polis tarafından öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Londra'da bıçaklı saldırı: Şüpheli polis tarafından öldürüldü - Son Dakika Dünya

Londra'da bıçaklı saldırı: Şüpheli polis tarafından öldürüldü

6 saat önce

Londra'da bıçaklı saldırı: Şüpheli polis tarafından öldürüldü

Londra'da bıçaklı saldırı: Şüpheli polis tarafından öldürüldü, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir kişi polisler tarafından vuruldu, olay terörle bağlantılı ilan edildi.


Londra polisinden yapılan açıklamada, "Bir kişi, silahlı polisler tarafından vuruldu. Bu aşamada birkaç kişinin bıçaklandığına inanılıyor. Durum değerlendiriliyor, olay terör bağlantılı ilan edildi" ifadelerine yer verildi.

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İngiltere, Londra, Polis, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 07:08 
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