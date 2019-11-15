Son Dakika Haberleri: Londra'da bıçaklı saldırılar artarken bir İngiliz bu suça tek başına bayrak açtı
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Londra'da bıçaklı saldırılar artarken bir İngiliz bu suça tek başına bayrak açtı

6 saat önce

İngiltere'de bıçak veya diğer keskin aletleri içeren suçların sayısı 2019'da ciddi bir artış gösterirken, bir İngiliz yaşadığı bölgede bıçak toplayarak bu suçla mücadele ediyor.

İngiltere'de bıçak veya diğer keskin aletleri içeren suçların sayısı 2019'da ciddi bir artış gösterirken, bir İngiliz yaşadığı bölgede bıçak toplayarak bu suçla mücadele ediyor.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, bıçakla işlenen suçlar 12 ayda 41 binden 44 bine yükseldi.

İngiltere'deki en önemli sorunlardan biri olan bıçaklı saldırılardaki bu artışta, başkent Londra önemli bir yer tuttu.

Londra'da bıçaklı saldırı sonucu ölümlerin sayısı, 2018'de 132 iken 2019'da şimdiden 120'yi buldu.

Gidişattan endişe eden dört çocuk babası Courtney Barrett, bu suçla mücadele etmek için harekete geçti.

Londra'nın doğusundaki Waltham Forest bölgesinde bıçak toplayan Barrett, başlattığı "Bıçakların çöpe atılması hayat kurtarır" hareketi ile sokakları dolaşarak soruna dikkat çekiyor.

AA muhabirine konuşan Barrett, bıçaklı saldırılara karşı sokaklarda yeterince polis olmadığına inandığı için harekete geçmeye karar verdiğini söyledi.

"Birinin adım atması ve bir şeyler yapması gerekiyordu." diyen Barrett, hükümetin sorun karşısındaki çalışmalarının yeterli olmadığını savundu.

"Toplumu daha iyi bir hale getirmeye çalıştığını" anlatan Barrett, mahallesinde bıçak toplamaya başladığını, bazen kapıları çalıp, bazen de sokağa çöp kutusu koyarak bıçakları topladığını söyledi.

Kendisine şimdi 20-30 kişinin destek verdiğini vurgulayan Barrett, "Bıçakların çöpe atılması hayat kurtarır" hareketini yakında Londra 'nın diğer bölgelerine de yaymak istediğini belirtti.

12 saat içinde 200'den fazla bıçak topladıklarının altını çizen Barrett, ailelerin çocuklarını suçtan koruma konusunda büyük sorumlulukları olduğunu ve gençlerin çoğunun ailelerinin "ebeveynlik becerileri" olmadığı için çetelere katıldığını dile getirdi.

Artık korkudan bıçak taşıyanların sayısının kötü niyetle bıçak taşıyanların sayısını geçtiğini anlatan Barrett, "Ailelerin, güvende olduğunu düşündüğü çocukların aslında ne kadar büyük tehlike altında olduğu konusunda bir fikirleri yok. Ebeveynlerin çocuklarının odalarını, çantalarını kontrol etmesi gerekiyor çünkü dışarıda birçok şey oluyor. Ebeveynler olarak çocuklarımızla bıçakla işlenen suçlar hakkında konuşmalıyız." dedi.

Londra'da bıçaklı saldırılar artarken bir İngiliz bu suça tek başına bayrak açtı

İngiltere, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:14 Kaynak: AA
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