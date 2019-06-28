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Londra'da bıçaklı saldırıya uğramıştı: Barış'ı 3 bin kişi uğurladı

1 saat önce

LONDRA'da ailesinin işlettiği kafeteryada çalışan Barış Küçük, 1 Haziran cumartesi gecesi saat 03.10 sularında Seven Sisters Caddesi'ne çıkan Vartry Road'da bıçaklı saldırı sonucunda ayağından ağır yaralanmış ve tedavisi için kaldırıldığı Londra Kraliyet Hastanesi'nde 3 Haziran Pazartesi günü...

Londra'da bıçaklı saldırıya uğramıştı: Barış'ı 3 bin kişi uğurladı, System.String[]
LONDRA'da ailesinin işlettiği kafeteryada çalışan Barış Küçük, 1 Haziran cumartesi gecesi saat 03.10 sularında Seven Sisters Caddesi'ne çıkan Vartry Road'da bıçaklı saldırı sonucunda ayağından ağır yaralanmış ve tedavisi için kaldırıldığı Londra Kraliyet Hastanesi'nde 3 Haziran Pazartesi günü yaşam savaşını kaybetmişti.

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Talihsiz genç için Harringay'de dün cenaze töreni düzenlendi. Küçük'ün cenazesi toprağa verilmek üzere cenazesi Highgate semtinde yer alan ve aynı adı taşıyan Highgate Mezarlığı'na getirildi.

Ciddi bir sıcaklık altında oluşan cenaze kortejine yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Motosikletli polisler eşliğindeki kortejin en ön sırasında merhumun anne ve babası Makbule- Bayram Küçük, iki kız kardeşi ve teyzeleri Hatun Küçük ve Yeter Kurban yer aldı. 6 kilometrelik yolu 1 buçuk saatte alan kortej, Manor Hause, Holloway Road ve Archway üzerinden Hihgate Mezarlığı'na ulaştı. Talihsiz genç burada gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:48 
Londra, Güncel
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