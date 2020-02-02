Londra'da bıçaklı terör saldırısı - Son Dakika
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Londra'da bıçaklı terör saldırısı

6 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen bıçaklı saldırıda, saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü, birçok kişi ise yaralandı.

Londra'da bıçaklı terör saldırısı, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen bıçaklı saldırıda, saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü, birçok kişi ise yaralandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde bulunan Streatham High Road'ta bıçaklı saldırı düzenlendi. Birçok kişinin bıçaklanmasının ardından, saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü. Metropolitan polisi, saldırının terör bağlantısı olduğunu sosyal medya üzerinden "Bir adam polis memurunca vuruldu. Çok sayıda insanın bıçaklandığı düşünülüyor. Koşulların değerlendirilmesi sonucu olayın terörist saldırısı olduğu kesinleşti" ifadeleriyle duyurdu.

(İHA)

İngiltere, Londra, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 07:30 Kaynak: İHA
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