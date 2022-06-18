Binlerce kişi hayat pahalılığına karşı yürüdü - Son Dakika
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Binlerce kişi hayat pahalılığına karşı yürüdü

18.06.2022 16:10

İngiltere'nin başkenti Londra'da hayat pahalılığına karşı yapılan gösteride, hükümetten giderek artan enflasyonla mücadele için maaşların iyileştirmesi istendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da hayat pahalılığına karşı yapılan gösteride, hükümetten giderek artan enflasyonla mücadele için maaşların iyileştirmesi istendi.

Sendikalar Birliği (TUC) tarafından organize edilen gösteri, Portland Place'te başladı. Daha sonra binlerce gösterici, yaklaşık 3 kilometre yürüyerek Parlamento Meydanı'na ulaştı.

Bazı göstericiler, "Yeter artık", "Maaşları artırın, faturaları düşürün", "Herkes için güvenli ev" yazılı dövizler taşırken, sık sık hükümet karşıtı sloganlar atıldı.

Bazı protestocuların üzerlerinde Başbakan Boris Johnson ile Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın fotoğraflarının yanında "Bedel ödetin" yazısı bulunan pankartlarla yürüdüğü görüldü.

Göstericiler, Başbakanlık Ofisi 10 Numara önünden geçerken Johnson'ı yuhalayarak protesto etti.

TUC Genel Sekreter Yardımcısı Sue Ferns, Parlamento Meydanı'nda yaptığı konuşmada, artan maliyetlere karşı maaşların artırılmasını istedi.

Ferns, "Yaşam maliyeti krizi işçileri çok zorluyor. Her şey yükseliyor. Ama maaşımız yükselmiyor. Enerji faturaları çatıları delip geçiyor, masaya yemek koymak her geçen gün daha pahalıya mal oluyor. Arabaların depolarını doldurmak için cüzdanları boşaltmak gerekiyor." dedi.

İngiltere'de nisan ayında enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 9 oranına ulaşarak son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

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Kaynak: AA

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