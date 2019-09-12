Son Dakika Haberleri: Londra'da bir araç kundaklandı
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Londra'da bir araç kundaklandı

36 dakika önce

Londra'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalıntı bir araç kundaklandı.

Londra'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalıntı bir araç kundaklandı.

Londra'nın doğusunda bulunan Ilford'da kimliği belirsiz bir kişi gece saatlerinde çalıntı bir aracı kundakladı. Londra polisi, 23 Mayıs gecesi gerçekleşen olayın suçlusunu arıyor. Polis, araba hırsızı ve kundakçıyı yakalamak için olay gecesinin görüntülerini paylaşarak hırsızı tanıyanların polis merkezini araması çağrısında bulundu.

Görüntülerde ise çalıntı arabayı önce kaldırıma park eden adam bir süre sonra geri dönerek araca benzin döküyor. Ardından aracı ateşe veren kundakçı gözden kayboluyor.

(İHA)

Londra'da bir araç kundaklandı

Londra, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:10 Kaynak: İHA
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