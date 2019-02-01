Son Dakika Haberleri: Londra'da Bir Bebek Dondurucu Soğuklarda Parkta Terk Edildi
BBC

Londra'da Bir Bebek Dondurucu Soğuklarda Parkta Terk Edildi

2 saat önce

Londra'nın East Ham mahallesindeki bir parkta alışveriş torbası içinde yeni doğmuş bir bebek bulundu.

Londra'da Bir Bebek Dondurucu Soğuklarda Parkta Terk Edildi, System.String[]
Londra'nın East Ham mahallesindeki bir parkta alışveriş torbası içinde terk edilmiş bir bebek bulundu.

Yeni doğmuş kız bebek yerel saatle dün gece 22: 00 sularında parkta köpeğini gezdiren bir kadının ağlama sesi duyması üzerine bulundu.

Bebek hastaneye kaldırıldı ve durumunun stabil olduğu açıklandı.

Polis yetkilileri bebeğin annesi için "giderek endişelendiklerini ve acil tıbbi yardım ihtiyacı içinde olabileceğini" söylüyor.

Hastane personeli bebeğin bulunduğu parkın yakınındaki sokağın adından esinlenerek bebeğe Roman ismini verdi.

Londra polisi çocuğun beyaz bir havluya sarılı halde bir alışveriş torbasında parktaki bir bankın yanında bulunduğunu açıkladı.

Yetkililer anneye bir an önce polis, yerel hastane ve aile hekimiyle iletişime geçme çağrısına bulundu.

Polis müfettişi Shane Clarke "İyi ve güvende olduğunuzu bilmemiz çok önemli. Bu bebeğin annesiyle birleşmesine yardımcı olabilecek kişileri bilgi vermeye çağırıyoruz" dedi.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:59 

Polis, Bebek, Londra, Dünya
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