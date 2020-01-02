Londra'da bir caminin yakınlarında İslam karşıtı graffitiler çizildi - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Londra'da bir caminin yakınlarında İslam karşıtı graffitiler çizildi - Son Dakika Dünya

Londra'da bir caminin yakınlarında İslam karşıtı graffitiler çizildi

6 saat önce

Londra'da bir caminin yakınlarındaki cadde üzerinde duvara, İslam karşıtı graffitiler çizildi.

Londra'da bir caminin yakınlarında İslam karşıtı graffitiler çizildi, System.String[]

Londra'da bir caminin yakınlarındaki cadde üzerinde duvara, İslam karşıtı graffitiler çizildi. Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, "graffitilerden iğrendiğini ve suçluların kanun karşısına çıkacağını" söyledi.

Londra'nın güneyindeki Brixton bölgesinde bulunan Kuzey Brixton İslami Kültür Merkezi'nin yakınlarındaki caddede bulunan bir binanın duvarlarına, İslam karşıtı graffitiler çizildiği, öğlen saatlerinde fark edilerek polise ihbar edildi.

Polis, belediyeyle birlikte duvardaki yazıların bir an önce silinmesi için çalıştığını; polisin sorumluları bulmak için inceleme başlattığını açıkladı.

Londra'nın belediye başkanı Sadık Khan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İslamofobik sloganların sprey boyayla duvarlara yazılmasından midesinin bulandığını" belirtti. "Tüm önyargılar korkaklıktır ve suçlular kanun önüne çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Londra'da hafta sonu da Yahudi bayramı Hanuka kutlamaları sürerken, Yahudilerin yoğun yaşadığı mahallelerde dükkanların camlarına ve sinagoga Yahudi düşmanı semboller çizilmişti.

Polis bu olayı ırkçı suçlar kapsamında soruşturmaya devam ediyor.

Londra, Polis, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:55 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polis ekiplerinin yoğun çabası, sızıp kalan alkolik adamı uyandırmaya yetmedi
Gözü dönmüş sapık, kadını takip edip evinin önünde taciz etti Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 15 kişi yaralandı Çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Son Dakika Haberleri
10:06 Hindistan'da fabrikada yangın 3 yaralı - Son Dakika Haber
10:02 Endonezya'daki sel felaketinde ölü sayısı 21'e yükseldi - Son Dakika Haber
10:02 Polise ateş eden sokak çetelerine darbe - Son Dakika Haber
09:58 FMV Işık Anaokulu'nda cinsel istismar davasında jet beraat - Son Dakika Haber
09:57 Balıkesir'de polisten aranan kişilere operasyon - Son Dakika Haber
09:40 Eski AK Partili vekil "Erdoğan 50+1'den rahatsız" dedi ve ekledi: Parlamenter sisteme dönülecek - Son Dakika Haber
09:31 Tayvan'da Genelkurmay Başkanı helikopter kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 10:08:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Londra'da bir caminin yakınlarında İslam karşıtı graffitiler çizildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]