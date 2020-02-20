Londra'da bir kişi, camide namaz kılan din görevlisini bıçakladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Londra'da bir kişi, camide namaz kılan din görevlisini bıçakladı - Son Dakika

Londra'da bir kişi, camide namaz kılan din görevlisini bıçakladı

7 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da, camiye giren bir kişi, namaz kılan din görevlisini bıçakladı.

Londra'da bir kişi, camide namaz kılan din görevlisini bıçakladı, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'da, camiye giren bir kişi, namaz kılan din görevlisini bıçakladı.

İngiliz basınındaki haberlerde, saldırganın koşarak camiye girdiği ve namaz kılan din görevlisini boynundan bıçakladığı aktarıldı.

Sosyal medyada saldırıya ilişkin, bir polis memurunun camide elleri arkadan bağlanmış genç yaşlarda beyaz bir kişinin başında durduğu görüntüler yayınlandı. Öte yandan sosyal medyada, bıçaklanan din görevlisinin müezzin olduğu ileri sürüldü.

Saldırının, ırkçı terör saldırısının ardından gelmesi dikkati çekti

Londra polisinden yapılan açıklamada ise Regent's Park Camisi'nde 70'li yaşlardaki bir kişinin bıçaklandığı belirtildi.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedilen açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, saldırının sebebine yer verilmese de olayın, Almanya'da aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu ırkçı terör saldırısının ardından gelmesi dikkati çekti.

Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi yakınlarında bir kişi, Haziran 2016'da teravih namazı çıkışı aracını Müslümanların üzerine sürmüş, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi ise yaralanmıştı.

İngiltere, Londra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 07:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oto yıkama çalışanlarının, kadın müşterinin arkasından yaptıkları uygunsuz konuşmalar ortaya çıktı
Halep Havalimanı'ndaki uçuşları yeniden başlatan Esed'e ABD'den tepki: Utanmazlık Irak, koronavirüs nedeniyle İran vatandaşlarına sınır kapılarını kapattı Son Dakika: Merkel ve Macron'dan Putin'e İdlib çağrısı: Çatışmalar derhal son bulmalı

Son Dakika Haberleri
00:47 Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 02:55:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Londra'da bir kişi, camide namaz kılan din görevlisini bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]