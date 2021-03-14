Londra'da bir polisin kaçırıp öldürdüğü kadını anma törenine müdahale tepki çekti - Son Dakika

İngiltere'nin başkenti Londra'da, bir polis memurunun kaçırıp öldürdüğü kadını anma törenine polisin müdahalesi, tepkileri gündeme getirdi.

Londra'da 3 Mart akşamı evine giderken kaybolan ve günler sonra cesedi bulunan 33 yaşındaki Sarah Everard, son görüldüğü yer olan Londra'nın Clapton Junction bölgesindeki bir parkta anıldı.

Polis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını gerekçe göstererek yüzlerce kişinin katıldığı anma töreninin sona erdirilmesini istedi. Polis, talebin kabul görmemesi üzerine müdahalede bulunarak 4 kadını gözaltına aldı.

Gözaltı sırasında özellikle bir kadının yere yatırılması tepkiye neden oldu.

"Derinden rahatsız etti"

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, görüntülerin kendisini "derinden rahatsız ettiğini" belirterek, "Kadınlar, Sarah Everard'ın yasını tutmak için bir araya geldiler. Bunu barışçıl bir şekilde yapabilmeliydiler." dedi.

Polis Teşkilatı Şefine istifa çağrısı

Londra Belediye Başkanı Sadık Han ise görüntülerin "kabul edilemez" olduğunu kaydetti.

"Polisin Kovid-19 kurallarını uygulama sorumluluğu var. Ancak görüntülerden açıkça müdahalenin ne uygun ne de orantılı olduğunu görüyorum." ifadesini kullanan Han, Londra Polis Teşkilatı Şefi Cressida Dick ile temas halinde olduğunu ve "acilen bir açıklama istediğini" aktardı.

Liberal Demokrat Parti'nin lideri Ed Davey de Dick'i istifaya çağırdı. Müdahaleyi "son derece utanç verici" olarak nitelendiren Davey, "Cressida Dick, Londra'daki milyonlarca kadının güvenini kaybetti ve istifa etmeli." açıklamasında bulundu.

Polis müdahaleyi savundu

İçişleri Bakanı Priti Patel, görüntüleri "üzücü" olarak nitelendirerek, polisten ayrıntılı bir rapor istediğini duyurdu.

Bu arada Komiser Yardımcısı Helen Ball tarafından yapılan açıklamada ise müdahale ve gözaltılar savunuldu.

Kovid-19'un bulaşma riskine dikkat çekilen açıklamada, "Kesinlikle güç kullanmak zorunda kalmak istemezdik. Ancak insanların güvenliğini korumak daha öncelikli olduğu için bunu yapmak durumunda kaldık." görüşü paylaşıldı.

Olay

Sarah Everard, 3 Mart akşamı arkadaşının evinden çıkıp kendi evine giderken kaybolmuştu.

Londra yakınındaki Kent'te, 10 Mart'ta bulunan insan kalıntılarının Everard'a ait olduğu tespit edilmişti.

Kaçırma ve öldürme olayıyla ilgili polis memuru Wayne Couzens, 13 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Everard cinayeti, ülkede sokakların ne kadar güvenli olduğu tartışmasını başlatırken, kadınlar sosyal medyadan korkularını ve yaşadıklarını dile getirmişti.

Akşam saatlerinde sokakta kendilerini güvende hissetmediklerini ancak taksiye de binmeye korktuklarını ifade eden bazı kullanıcılar, taksi ya da Uber gibi internet tabanlı uygulamaları kullanırken, plakanın fotoğrafını çekip arkadaşlarına veya ailelerine gönderdiklerini, canlı konumlarını paylaştıklarını yazmıştı.

Bu arada muhalefet, son bir yılda 118 kadının öldürüldüğüne işaret ederek, hükümetin daha sert tedbirler almasını istemişti.