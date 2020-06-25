Londra'da bir sokak partisi nedeniyle çıkan olayda 15 polis yaralandı - Son Dakika

Londra'da bir sokak partisi nedeniyle çıkan olayda 15 polis yaralandı

İngiltere'nin başkenti Londra'da izinsiz düzenlenen bir sokak partisi nedeniyle çıkan olayda 15 polis yaralandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da izinsiz düzenlenen bir sokak partisi nedeniyle çıkan olayda 15 polis yaralandı.

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Olay, gece saatlerinde Londra'nın Brixton bölgesinde meydana geldi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki yasağa rağmen sokak partisi düzenlenmesi üzerine polise şikayette bulunuldu.

Partinin yapıldığı yere giderek etkinliğe son verilmesini isteyen polis ekibi dikkate alınmayınca takviye destek istendi.

Polis sayısı artınca kalabalık saldırıya geçti. İnternette yayımlanan videolarda, güvenlik güçlerine taş atıldığı ve polis araçlarına zarar verildiği görüldü.

Londra Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, 15 polisin hafif yaralandığı ve 2'sinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Ayrıca, 4 kişinin de gözaltına alındığı duyuruldu.

Polis yetkilisi Colin Wingrove da açıklamasında, böyle etkinliklerin yasa dışı olduğunu ve halk sağlığı açısından da risk oluşturduğunu belirterek, "Memurlara karşı gösterilen şiddet hiçbir şekilde kabul edilemez ve hoş görülmez." dedi.

İngiltere, Londra, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:17 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Londra'da bir sokak partisi nedeniyle çıkan olayda 15 polis yaralandı - Son Dakika
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