Son Dakika Haberleri: Londra'da bomba sanılan cisim dev Noel süsü çıktı
BBC
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Londra'da bomba sanılan cisim dev Noel süsü çıktı

16 dakika önce

Londra'da, Thames Nehri'nden karaya vuran ve İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bomba olduğu sonulan cismin, dev bir Noel süsü olduğu belirlendi.

Londra'da bomba sanılan cisim dev Noel süsü çıktı, System.String[]

Londra'da, Thames Nehri'nden karaya vuran ve İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bomba olduğu sonulan cismin, dev bir Noel süsü olduğu belirlendi.

Top güllesine benzeyen cisim, Londra'nın doğusundaki Wapping bölgesinde karaya vurdu.

Cismin, çevredekiler tarafından bombaya benzetilmesi üzerine, polis çağırıldı.

Olay yerine giden Londra Polisi bomba uzmanları, kısa sürede cismin aslında dev bir Noel ağacı süsü olduğunu fark etti.

Birkaç gün önce de, Londra'nın Kingston-upon Thames bölgesinde, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Alman bombardımanlarında atılıp, patlamayan bir bomba bulunmuştu.

Bomba kontrollü bir patlamayla yok edilirken, Kingston Üniversitesi tahliye edilmişti.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:24 
Noel, Londra, Dünya
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