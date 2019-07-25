Londra'da Boris Johnson karşıtı protestolar düzenledi
1 saat önce
Boris Johnson'ın İngiltere Başbakanı olmasının ardından, başkent Londra'da protesto gösterileri düzenlendi.
Boris Johnson Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:57 Kaynak: DHA
'ın İngiltere
Başbakanı olmasının ardından, başkent Londra
'da protesto gösterileri düzenlendi.
Başkent Londra'nın Westminster
şehrinde bulunan ve İngiltere Başbakanının resmi konutu ve devlet ofislerinin bulunduğu Downing Caddesi yakınlarında toplanan yüzlerce kişi, Boris Johnson'ın İngiltere Başbakanı olmasını protesto etti. Görevlendirilen polislerin, caddeyi korumaya alarak, giriş çıkışları engellediği belirtildi. Öte yandan, caddede bulunan devlet ofislerindeki ya da resmi konutlardaki yetkililerin ise özel çıkışları kullanarak ulaşımlarını sağladıkları belirtildi.
Boris Johnson başbakan seçilmesinin ardından Maliye Bakanı Philip Hammond istifa etti Boris Johnson: Babamın dedesi Türk'tü ama benim Türk yanım zayıf Karın ağrısıyla doktora giden Hintli kadının midesinden aksesuar, bozuk para ve kol saati çıktı Pitbullun 6 yaşındaki çocuğa saldırması kameraya yansıdı