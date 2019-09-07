Son Dakika Haberleri: Londra'da Brexit karşıtı gösteri
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Londra'da Brexit karşıtı gösteri

21 dakika önce

Londra'da Başbakanlık ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Street önünde Boris Johnson karşıtı gösteri düzenledi.

Londra'da Başbakanlık ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Street önünde Boris Johnson karşıtı gösteri düzenledi. İngiliz polisi ana gösterici grubu ile aşırı sağcı küçük bir grup arasına girerek çatışmayı önlemek için tedbir aldı.

Boris Johnson, Başbakanlık, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:10 Kaynak: AA
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