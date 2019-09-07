Londra'da Başbakanlık ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Street önünde Boris Johnson karşıtı gösteri düzenledi.
Londra'da Başbakanlık ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Street önünde Boris Johnson karşıtı gösteri düzenledi. İngiliz polisi ana gösterici grubu ile aşırı sağcı küçük bir grup arasına girerek çatışmayı önlemek için tedbir aldı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
7.9.2019 22:32:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Londra'da Brexit karşıtı gösteri