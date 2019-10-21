Son Dakika Haberleri: Londra'da Brexit Karşıtlarının Erteleme Sevinci
Son Dakika Güncel Londra'da Brexit Karşıtlarının Erteleme Sevinci

Londra'da Brexit Karşıtlarının Erteleme Sevinci

2 saat önce

İngiltere parlamentosu, Başbakan Boris Johnson'ın Avrupa Birliği'yle (AB) vardığı Brexit anlaşmasının oylanmasını erteledi.

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İngiltere parlamentosu, Başbakan Boris Johnson'ın Avrupa Birliği'yle (AB) vardığı Brexit anlaşmasının oylanmasını erteledi. Başbakan Johnson ise, ülkenin AB'den ayrılmasını daha fazla ertelemeleyi müzakere etmeyeceğini söyledi.

Londra'da Brexit Karşıtlarının Erteleme Sevinci

Avrupa Birliği, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:03 
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