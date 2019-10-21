Londra'da Brexit Karşıtlarının Erteleme Sevinci
2 saat önce
İngiltere parlamentosu, Başbakan Boris Johnson'ın Avrupa Birliği'yle (AB) vardığı Brexit anlaşmasının oylanmasını erteledi.
İngiltere parlamentosu, Başbakan Boris Johnson'ın Avrupa Birliği'yle (AB) vardığı Brexit anlaşmasının oylanmasını erteledi. Başbakan Johnson ise, ülkenin AB'den ayrılmasını daha fazla ertelemeleyi müzakere etmeyeceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:03
YÖK'ten 14 programda özel yetenek sınavının kaldırılmasına 1 yıl erteleme AK Parti'den milletvekillerine dikkat çeken uyarı: Danışman ve sekreterleri göndermeyin New York Times: Trump, Suriye'nin doğusunda 200 asker bırakmayı düşünüyor Kaçış Sendromu rahatsızlığı olan Mehmet Ali Erbil verdiği kilolarla şaşırttı