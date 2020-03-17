Londra'da bulunan Türkleri taşıyan son uçak İstanbul'a geldi - Son Dakika

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Londra'da bulunan Türkleri taşıyan son uçak İstanbul'a geldi
6 saat önce
Havalimanından görüntüler Londra'dan gelen vatandaşlar ile röportajlar İSTANBUL - Londra'da bulunan Türkleri taşıyan son uçak İstanbul'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:30 Kaynak: AA
Havalimanından görüntüler
Londra'dan gelen vatandaşlar ile röportajlar İSTANBUL - Londra'da bulunan Türkleri taşıyan son uçak İstanbul'a geldi.
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