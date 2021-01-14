- Londra'da çadırdan aşı merkezleri kuruldu - Son Dakika

- Londra'da çadırdan aşı merkezleri kuruldu

14.01.2021 18:09

- Londra'da çadırdan aşı merkezleri kuruldu İngiltere'nin başkenti Londra'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında çadırdan aşılama merkezleri kuruldu.

- Londra'da çadırdan aşı merkezleri kuruldu

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında çadırdan aşılama merkezleri kuruldu.

Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren İngiltere'de Covid-19'a karşı aşılamalar hızlandırıldı. İngiltere Sağlık Servisi tarafından başkent Londra'da bulunan Guys Hastanesi'nin içerisine çadırlardan aşılama merkezleri kurularak, aşılama sürecine hız verildi. Sabah saatlerinde aşı merkezine gelen vatandaşlara sıra numarasına göre aşılama yapıldı.

2 milyon 639 bin 309 kişiye ilk doz aşı yapıldı

İngiltere genelinde geçtiğimiz sene 8 Aralık'ta Covid-19'a karşı başlayan aşılama kampanyasından bu yana 2 milyon 639 bin 309 kişiye ilk doz aşı vurulduğu bildirildi. 428 bin 232 kişiye ise aşının ikinci dozunun yapıldığı ifade edildi.

7 gün 24 saat aşılama yapılacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün yaptığı açıklamada, İngiltere'deki Covid-19 aşılama merkezlerinin çalışma saatlerinin uzatılacağını belirterek, haftada 7 gün 24 saat hizmet verecek aşılama merkezlerinin oluşturulacağını açıklamıştı. Johnson, aşı tedariğine bağlı olarak başlayacak pilot uygulamanın "mümkün olan en kısa sürede" gerçekleşeceğini belirtmişti.

Covid-19 salgınının başından bu yana en yüksek can kaybına ulaşıldı

İngiltere'de dün açıklanan son veriler ile salgınının başlamasından bu yanan en yüksek günlük can kaybı yaşandı. İngiltere'de dün son 24 saatte bin 564 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı 84 bin 767'ye yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 3 milyon 211 bin 576'ya ulaştı.

- Londra'da çadırdan aşı merkezleri kuruldu
- Londra'da çadırdan aşı merkezleri kuruldu
- Londra'da çadırdan aşı merkezleri kuruldu
- Londra'da çadırdan aşı merkezleri kuruldu

Koronavirüs, İngiltere, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Londra'da çadırdan aşı merkezleri kuruldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu Yeni kullanıcı sayısı 10 milyona ulaşan BiP'in indirme sayısı 60 milyonu geçti Macaristan'ı kuş gribi sardı! 100 bin tavuk itlaf edildi 4 kişinin yaralandığı komşu kavgasının tanığı: Pompalı tutukluk yapmasa hepimizi öldürecekti Son Dakika! Türkiye genelinde aşılanan sağlık çalışanı sayısı 200 bini geçti Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı Kayınpederi ve bacanağını öldüren damat, yakalanmasa kayınbiraderini de vuracakmış Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Anelka, sportif direktör olarak futbola dönüyor Fenerbahçe'nin eski golcüsü Anelka, sportif direktör olarak futbola dönüyor         
17:52
Altının kilogramı 437 bin 150 liraya geriledi Altının kilogramı 437 bin 150 liraya geriledi         
16:51
Kız arkadaşını öldürdü, kendisini böyle savundu: Öldürmeye niyetim yoktu, pişmanım Kız arkadaşını öldürdü, kendisini böyle savundu: Öldürmeye niyetim yoktu, pişmanım         
16:37
Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada         
16:28
Evlilik hazırlığı yapan genç, bileklerini kesip ilaç içtikten sonra av tüfeğiyle yaşamına son verdi Evlilik hazırlığı yapan genç, bileklerini kesip ilaç içtikten sonra av tüfeğiyle yaşamına son verdi         
16:13
Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar         
15:41
Esenyurt Belediyesi önünde davullu zurnalı kreş zammı eylemi Esenyurt Belediyesi önünde davullu zurnalı kreş zammı eylemi         
15:38
Üvey oğlunu döverek öldüren cani kadına ağırlaştırılmış müebbet cezası Üvey oğlunu döverek öldüren cani kadına ağırlaştırılmış müebbet cezası         
15:25
13 bin kilometre yoldan gelen güvercin 13 bin kilometre yoldan gelen güvercin "virüs getirebilir" şüphesiyle telef edilecek         
14:31
KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı         
14:28
Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı         
14:14
Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor         
14:10
Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu         
14:01
Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri         
13:53
Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu         
12:58
"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba         
12:45
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 18:26:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - Londra'da çadırdan aşı merkezleri kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei