Londra'da cami yakınındaki binada İslam karşıtı sloganlara soruşturma - Son Dakika

İngiltere'nin başkenti Londra'da cami yakınındaki bir binanın duvarına İslam'a hakaret içeren sloganların yazılmasının ardından polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İngiliz polisinden yapılan yazılı açıklamada, Londra'nın güneyindeki Brixton İslam Kültür Merkezi yakınındaki bir binanın duvarına İslam karşıtı ifadelerin yazıldığı belirtildi.

Duvardaki hakaretlerin silinmesi için çalışı ve olayın faillerinin bulunması için soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kentin Pakistan kökenli Müslüman Belediye Başkanı Sadık Han da sosyal medya hesabından olayı kınadı.

Olayı "iğrenç" diye nitelendiren Han, "Suçlular kanunun gücüyle yüzleşecekler." ifadesini kullandı.

İngiltere'de İslamofobik saldırılar 2017'de Manchester'da meydana gelen bombalı terör saldırısının ardından yükselişe geçti. Ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecinde güçlenen yabancı düşmanlığı ve aşırı sağ akımların güçlenmesi de İslamofobi'nin yaygınlaşmasında rol oynadı.

İktidar partisine "İslamofobi" suçlaması

İktidardaki Muhafazakar Partinin bazı üyelerinin İslam karşıtı açıklamaları da bu parti içinde İslamofobi'nin kurumsallaştığı iddialarına yol açmıştı.

Ülkede 500'den fazla İslami sivil toplum kuruluşunu çatısı altında toplayan Britanya Müslüman Konseyi iktidar partisine kendi bünyesindeki İslamofobi ile mücadele çağrısında bulunmuştu.

Muhafazakar Partinin bazı üyeleri internet üzerindeki yorumlarında camilerin bombalanması çağrısı yapacak kadar ileri giderken, Sadık Han ve ülkenin Pakistan kökenli Maliye Bakanı Sajid Javid'i de hedef almıştı.

Partinin lideri ve Başbakan Boris Johnson da kaleme aldığı yazılarda peçeli kadınları "posta kutusu" ve "banka soyguncusu"na benzetmesi nedeniyle tepkilere neden olmuştu.