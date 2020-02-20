Londra'da camide bıçaklı saldırı: Müezzin yaralandı, zanlı gözaltında - Son Dakika
Son Dakika Dünya Londra'da camide bıçaklı saldırı: Müezzin yaralandı, zanlı gözaltında - Son Dakika Dünya

Londra'da camide bıçaklı saldırı: Müezzin yaralandı, zanlı gözaltında

7 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir camide bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, polis zanlının gözaltına alındığını duyurdu

Londra'da camide bıçaklı saldırı: Müezzin yaralandı, zanlı gözaltında, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir camide bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, polis zanlının gözaltına alındığını duyurdu.


Regent's Park yakınındaki Londra Merkez Camisi'nden öğleden sonra gerçekleşen olayda sağlık ekipleri, yaralı halde bulunan kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı daha sonra ambülansla hastaneye kaldırıldı.

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İngiltere, Londra, Polis, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 07:52 
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