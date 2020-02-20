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Londra'da camide bıçaklı saldırı: Müezzin yaralandı, zanlı gözaltında
7 saat önce
İngiltere'nin başkenti Londra'da bir camide bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, polis zanlının gözaltına alındığını duyurdu
İngiltere'nin başkenti Londra'da bir camide bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, polis zanlının gözaltına alındığını duyurdu.
Regent's Park yakınındaki Londra Merkez Camisi'nden öğleden sonra gerçekleşen olayda sağlık ekipleri, yaralı halde bulunan kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı daha sonra ambülansla hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 07:52
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