Londra'da caminin yakınındaki binaya İslam karşıtı yazılar yazıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Londra'da caminin yakınındaki binaya İslam karşıtı yazılar yazıldı - Son Dakika

Londra'da caminin yakınındaki binaya İslam karşıtı yazılar yazıldı

6 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir caminin yakınındaki binanın duvarına İslam karşıtı yazılar yazıldı.

Londra'da caminin yakınındaki binaya İslam karşıtı yazılar yazıldı, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir caminin yakınındaki binanın duvarına İslam karşıtı yazılar yazıldı. Londra polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.


Londra'nın Brixton bölgesindeki Kuzey Brixton İslami Kültür Merkezi'nin yakınlarında yer alan bir binanın duvarına sprey boyayla İslam karşıtı yazılar yazıldı. Londra polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken, yazıların belediye ekipleri tarafından silindiği belirtildi.


Polis tarafından yapılan açıklamada, "Nefret suçu yaşamın her kesiminden insanları ve Londra'daki toplulukları etkiliyor. Toplumumuzun üyelerinin sözlü, fiziksel veya yazılı taciz korkusu olmadan yaşamlarına devam etme hakları var. Bu tür suçlarla kapsamlı bir şekilde mücadele etmeye kararlıyız" ifadeleri yer aldı.


Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da İslam karşıtı yazılara tepki gösterdi. Sprey boyayla duvara yazılan İslam karşıtı sloganlardan iğrendiğini belirten Khan, "Tüm önyargılar korkaklıktır, suçlular yasanın tüm gücünü karşılarında bulacak" dedi.


İslam Merkezi'ne yapılan saldırı, Yahudi bayramı sırasında bir sinagog ve kuzey Londra'daki mağazalara antisemitizm yanlısı sloganlar yazılmasından 3 gün sonra gerçekleşti. - LONDRA

İngiltere, Londra, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tutuklu yakınlarını cezaevinde görmeye giden aile, eve döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadı
Okulda uygunsuz görüntüleri çıkan öğretmenlere soruşturma Yılbaşı gecesi 'görüntülü pazarlık' korkunç bitti! Genç adam evinde ölü bulundu 5 isimli adamın isyanı! İki kez askerlik yaptı, başkasının yerine hapis yattı

Son Dakika Haberleri
17:51 İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden yemekhane zamlarına tepki: Müşteri değil öğrenciyiz - Son Dakika Haber
17:48 Libya tezkeresi oylanırken Bülent Turan Twitter'dan duyurdu: Tezkere 325 oyla kabul edildi - Son Dakika Haber
17:47 TBMM'de Libya tezkeresi görüşmeleri (2) - Son Dakika Haber
17:41 Polonya'nın 2019 yılı trafik kazası bilançosu - Son Dakika Haber
17:40 Yaylada 10 gündür aranan yaşlı adamın yakınları umutlu - Son Dakika Haber
17:21 Tutuklu yakınlarını cezaevinde görmeye giden aile, eve döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 17:56:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Londra'da caminin yakınındaki binaya İslam karşıtı yazılar yazıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]