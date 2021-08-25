Londra'da çevreci grup, şehrin işlek cadde ve meydanlarını trafiğe kapattı - Son Dakika

Londra'da çevreci grup, şehrin işlek cadde ve meydanlarını trafiğe kapattı

İngiltere'de 23 Ağustos'ta 2 haftalık eylem başlatan çevreci grup "Extinction Rebellion" üyeleri, başkent Londra'nın işlek cadde ve meydanlarını trafiğe kapattı.

İngiltere'de 23 Ağustos'ta 2 haftalık eylem başlatan çevreci grup "Extinction Rebellion" üyeleri, başkent Londra'nın işlek cadde ve meydanlarını trafiğe kapattı. Londra'da Oxford Circus Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici, eylemin üçüncü gününde "İklim krizine hayır", "Fosil yakıtların kullanımına son verin" ve "Değişim şimdi" yazılı pankartlar taşıyarak dans etti. Şehrin işlek cadde ve meydanlarını trafiğe kapatan protestoculardan bazıları, kendilerini yapıştırıcıyla yola yapıştırarak oturma eylemi düzenledi. Trafiğin akışına engel olan eylemcileri ikaz eden polis memurları, uyarılarını dikkate almayan göstericilerden birçoğunu daha sonra gözaltına aldı. İki hafta boyunca eylemlerine devam edecek çevreci grubun önceki yıllarda yaptığı gösterilerde de yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

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