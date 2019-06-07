Londra'da Dokuz Ay On Gün izdihamı

OYUNCU yönetmen ve yazar Almula Merter Churm, Tottenham'daki Fieldseat/ Kit@pEvi'nde, büyük ilgi gören ve bir ay içerisinde ikinci baskısı da tükenmek üzere olan kitabı 'Dokuz Ay On Gün'e imza günü düzenledi.

OYUNCU yönetmen ve yazar Almula Merter Churm, Tottenham'daki Fieldseat/ Kit@pEvi'nde, büyük ilgi gören ve bir ay içerisinde ikinci baskısı da tükenmek üzere olan kitabı 'Dokuz Ay On Gün'e imza günü düzenledi. Başta İngiltere Kadın Platformu'nun (İKP) ve pek çok sivil toplum örgütünün desteklediği imza gününde yoğun katılım nedeniyle izdiham oluştu.



Üniversite direktörü İngiliz Robert Churm ile 2014'te evlenen ve geçen yıl kimsesiz biri kız diğeri erkek iki kardeşi evlat edinen Almula Merter, kadınlara ve ailelere umut olmak amacıyla kaleme aldığı kitabında hayatının aşkını nasıl bulduğunu ve hayallerine kavuşma ve anne olma sürecini anlatıyor. Önce İngilizceye ardından başka dillere de çevrilecek olan kitap ayrıca Türk-İngiliz ortak yapımı olarak sinema filmine de aktarılacak. Kitaptan elde edilecek gelir de Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği'ne (KOREV) bağışlanacak.

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