Londra'da Evinin Önünde Öldürülen Kaan'ın Katiline Ömür Boyu Hapis!
13 dakika önce
İNGİLTERE'NİN başkentinde bir yandan daha iyi bir yaşam için Hackney Community Kolej'de eğitimine devam ederken bir yandan da masraflarını karşılayabilmek için evlere yemek servisi yapan Deliveroo şirketinde kuryelik yapan Kaan Aslan, 14 Kasım 2017 gecesi saat 00.
İNGİLTERE'NİN başkentinde bir yandan daha iyi bir yaşam için Hackney Community Kolej'de eğitimine devam ederken bir yandan da masraflarını karşılayabilmek için evlere yemek servisi yapan Deliveroo şirketinde kuryelik yapan Kaan
Aslan, 14 Kasım 2017 gecesi saat 00.15'te evinin önünde bıçaklanarak öldürülmüştü. Kaan'ın, sokakta bulunduğu sırada iki çete arasında yaşanan kavganın kurbanı olduğu iddia edilmişti. Londra
'nın City bölgesindeki Old Bailey Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 24 yaşındaki katilin en az 27 yıl hapis cezasını çekmesi kararlaştırıldı.
RASTGELE HEDEF SEÇİP DEFALARCA BIÇAKLAMIŞ
Sanık, cezanın açıklanmasının ardından duyduğu pişmanlığı ifade ederken Kaan'ın ailesine yaşattığı yıkımdan dolayı üzgün olduğunu söyledi. Polis
Müfettişi Laurence
Smith ise cezanın Kaan'ın ailesinin yaşadığı üzüntüyü ve o akşama dair pek çok cevapsız soruyu gidermeye yetmeyeceğini kaydetti. Sanık Pateco-Te'nin olay akşamı bir aile ferdine yapılan saldırının intikamını almak için beyaz bir vanla olay mahalline gittiğini belirten polis yetkilisi, katilin sokakta gördüğü Kaan'ı rastgele hedef seçtiğini, olayla herhangi bir ilgisi bulunmayan genci defalarca bıçaklayarak öldürdüğünü aktardı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:49
Çekyatın Altında Cesedi Bulunmuştu, Korkunç Cinayetin Nedeni Belli Oldu!
Çukur Dizisinde Şok Eden Ayrılık! Sena Koçovalı Öldü mü?
Banka Soygunu Kanlı Bitti! Çok Sayıda Ölü Var
Çarpışma'da Şoke Eden Final! Kadir Adalı'nın Üzerine Kurşun Yağdı